Renzi: "CR7 positivo per l'Italia. Della Valle? A Firenze mai contenti"

© foto di Federico De Luca

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'ex Primo Ministro e tifoso della Fiorentina Matteo Renzi ha parlato in vista della sfida tra i viola e la Juventus. Questo un estratto: "Non immaginavo che Andrea Agnelli facesse il colpo Cristiano Ronaldo. Quando è stato ufficiale, l’ho chiamato per i complimenti. Da tifoso avversario irriducibile rosico, da amante del pallone dico che CR7 è positivo per il nostro calcio. I Della Valle? A Firenze non siamo mai contenti, altrimenti non saremmo fiorentini. Hanno fatto un grande lavoro: club dalla C alla A, emozioni in Champions e in Europa League. Penso che il meglio debba ancora venire. Prima e poi torneremo a vincere anche in riva all’Arno, ne sono certo", ha detto.