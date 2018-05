Renzi: "Vedere Buffon lasciare quella maglia mette i brividi"

© foto di Federico De Luca

Anche l’ex sindaco di Firenze Matteo Renzi, esponente del PD, ha voluto dedicare un tweet a Gianluigi Buffon nel giorno della sua ultima partita con la maglia della Juventus: “Si può tifare per la Juventus o pensare, come faccio io, che sia la squadra avversaria per eccellenza. Ma vedere #Buffon lasciare quella maglia, quella fascia da capitano, mette i brividi. Giù il cappello, lascia uno dei più grandi portieri della storia. In bocca al lupo, Gigi!”