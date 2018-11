Renzo Rosso su Gattuso: "Trasmette carisma, sono un suo estimatore"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Renzo Rosso, presidente del Lanerossi Vicenza, ha commentato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport il momento del Milan, squadra di cui è grande tifoso: "Sono un estimatore di Gattuso, trasmette carisma anche a un gruppo senza grandissimi campioni. Siamo quarti, nonostante tutto, e senza quel derby perso come sappiamo saremmo ancora più su: anche Rino aspetta che la società si formi solidamente e che gli dia i giocatori che ancora ci mancano. Con la Juve spero di far valere le nostre armi e… in un colpo di fortuna. In Europa invece si può arrivare in fondo