Ricordate i giovani calciatori thailandesi? Che sorpresa da Ibra

Che sorpresa per i Wild Boars! Ricordiamo tutti il dramma della squadra giovanile thailandese, rinchusa per quasi un mese nella grotta di Tham Luang all'inizio dell'estate. A tre mesi dalla fine di quell'incubo, i ragazzi sono stati ospiti dell'Ellen DeGeneres Show, tra i più popolari show televisivi USA. Con un ospite speciale in più: Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese, oggi ai Los Angeles Galaxy, ha infatti partecipato al programma, regalando ai 12 ragazzi altrettante maglie della squadra californiano. "Pensavo di essere coraggioso, ma loro lo sono più di me".

This was incredible. The boys who were trapped in the cave in Thailand all made it out safely, and they were all here to tell me about it. https://t.co/m3G1Xe9uk9

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 15 ottobre 2018