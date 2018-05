Riise: "Roma, ti amo. Non ho mai provato un'atmosfera migliore di ieri"

© foto di Federico Gaetano

Doppio ex di Roma e Liverpool, John Arne Riise attraverso Twitter commenta la finale di ieri: "L'atmosfera allo stadio Olimpico era fuori dal mondo! Sapevo che sarebbe stato così, ma entrabe le tifoserie hanno fatto la cosa migliore possibile. Sono fortunato nel provare questa esperienza". E ancora: "Grazie mille a Tutti ROMANISTI! Non ho mai provato un'atmosfera migliore di quello che hai fatto ieri! Grazie mille !! Puoi essere fiero di te stesso e della squadra! Ti amo per sempre! FORZA ROMA!". Il norvegese ha infine annunciato che attraverso il suo canale Youtube creerà un vlog sulla sua trasferta romana.