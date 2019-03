© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Due francesi, ma anche due legati al Manchester United. Oggi Paul Pogba, ieri Patrice Evra. I due connazionali, peraltro entrambi ex Juve, hanno seguito insieme la clamorosa rimonta dei Red Devils in casa del PSG. E al rigore di Rashford sono esplosi in un'esultanza incontenibile, come testimoniato dai rispettivi profili Instagram.