Sulle colonne de La Repubblica c'è spazio per uno splendido ritratto di Luka Modric a firma Gigi Riva. "Il figlio della guerra si è arrampicato fino al Pallone d'Oro. E ora c'è la curiosità di vedere se stasera nel momento di riceverlo, all'apice della sua traiettoria, saprà abbandonare quello sguardo spaesato, persino impaurito, che lo ha spesso accompagnato nel suo accidentato ma vincere percorso, per allargarsi finalmente in un sereno sorriso".