Rivaldo: "Espulsione di CR7 un errore. Il Real ora gioca bene"

L'ex stella brasiliana Rivaldo ha parlato, così come gran parte degli addetti ai lavori, dell'espulsione di Cristiano Ronaldo contro il Valencia: "L'arbitro ha commesso un errore, Cristiano non meritava il cartellino rosso. Secondo me il giallo sarebbe stata la scelta migliore, non ho visto un tentativo di aggressione. Il Real senza CR7? Sta giocando come squadra, senza nessun giocatore che richiama l'attenzione. Giocano la palla molto bene e hanno grande qualità. Vediamo quando le gare conteranno qualcosa in più, lì capiremo se questo basterà o se uno dei giocatori dovrà fare un passo in avanti come faceva CR7".