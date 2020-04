Rivaldo: "Il Barça sta provando a prendere Neymar e Lautaro Martinez. Via Dembelé"

Rivaldo, intervistato da AS, traccia la via del prossimo mercato del Barcellona, con idee e obiettivi molto chiari: "Sembra che il Barcellona stia provando a prendere Neymar e Lautaro Martinez, quindi per lui sarebbe difficile trovare spazio in squadra la prossima stagione. Inoltre hanno bisogno di ridurre la rosa: per comprare nuovi giocatori, è necessario che altri se ne vadano: credo sia il momento di vendere Ousmane Dembelé".