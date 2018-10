Rizzoli furibondo per gli errori. Ma gli arbitri li sceglie lui

© foto di Federico Gaetano

Nicola Rizzoli, designatore arbitrale per la Serie A, era letteralmente imbufalito dopo gli errori commessi dai direttori di gara nell'ultimo weekend. Per il caso di Firenze ce l'aveva soprattutto con chi era davanti al VAR, ovvero Doveri, più che con Valeri autore del fischio incriminato in favore della Fiorentina. Ma anche gli errori in Sassuolo-Milan e Bologna-Udinese non sono stati valutati meno importanti. Il problema è che è proprio lui a designare gli arbitri e ogni volta che il livello del match si alza, sono sempre i soliti nomi a scendere in campo, ovvero Rocchi, Banti e Orsato. Con buona pace per gli altri 10 internazionali che non vengono mai designati per i big match. Questo per proteggere e cautelare se stessi e il proprio ruolo, come fatto in passato da Braschi e Messina. Un modus operandi poco coraggioso che è poi la causa principale degli errori della classe arbitrale. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.