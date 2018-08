Rizzoli: "Il Var interviene quando c'è un errore evidente"

© foto di Federico Gaetano

Il designatore Nicola Rizzoli ha parlato, ai microfoni de La Stampa, del Var e della nuova annata che attende gli arbitri. "Serve quando la decisione presa in campo è, evidentemente, un errore: in quel caso interviene. Al Mondiale in Russia è stata un’esperienza, in questo senso, di grande utilità ed efficacia. Tutto quello che contribuisce alla trasparenza è positivo".