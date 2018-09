Rizzoli sul VAR: "Gol DiFra regolare. Ilicic? Con la SPAL non era rigore"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite degli studi Rai per "La Domenica Sportiva", il designatore degli arbitri della Serie A Nicola Rizzoli ha commentato i principali episodi arbitrali, riguardanti il VAR, di queste prime cinque giornate di campionato: "Il gol di Di Francesco in Sassuolo-Empoli non era da annullare. Ricordo a tutti che la proiezione del pallone deve essere interamente fuori, l'assistente ha giudicato che la sfera fosse ancora in gioco e al VAR hanno verificato. Giusto, quindi, non annullarlo. Fazio-Iago Falque? Non è stato chiamato il VAR perché aveva già valutato il direttore di gara, considerando il contatto regolare. Il problema del nostro lavoro è di matrice culturale: la gente non si fida degli arbitri. Penso ad esempio al caso Ilicic in SPAL-Atalanta: sembrava rigore netto, ma con un'analisi dettagliata si nota che il contatto è avvenuto fuori area. Il VAR offre una valutazione oggettiva, non ci sono elementi da valutare".