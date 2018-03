RMC SPORT - 116 anni Vicenza, Baggio: "Che rammarico nel 2000"

Fonte: Dall'inviato Alessandro Rimi

Il presente è tutto da scrivere, il passato è glorioso. Oggi si festeggiano i 116 anni del Vicenza, fra i protagonisti sul placo anche Roberto Baggio: "Il mio sogno era quello di sperare un giorno di entrare in un rettangolo verde. L'ho sempre coltivato. Come ogni ragazzino di quell'età. Giocare nella tua squadra, il Vicenza, dopo averla seguita per anni, era qualcosa di magico. Ho avuto la fortuna di entrare in squadra a 15 anni e mezzo. Ogni emozione resta impressa nella mia memoria. Ho solo il rammarico nel 2000, dopo aver chiuso il contratto con l'Inter, di non essere tornato a giocare vicino a casa. Non c'è stata questa possibilità. È rimasta una grande amarezza. Alla fine ho scelto Brescia, la città più vicina al luogo in cui sono nato. Non conosco la storia attuale del club e per questo preferisco non esprimermi".