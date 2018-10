RMC SPORT - A.Orlando: "Derby di Milano incerto. Sassuolo sorpresa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alessandro Orlando, ex giocatore anche di Milan, Udinese e Fiorentina, a RMC Sport Live Show ha parlato dei maggiori temi della giornata di Serie A e non solo.

Sul ruolo di terzino sinistro in Italia

"E’ sempre stato un ruolo difficile, mi piace molto Spinazzola, che è l’evoluzione del ruolo. Altrimenti anche Biraghi".

Sui segnali che arrivano dalla Nazionale

"Una delle migliori partite degli ultimi anni, aldilà del valore dell’avversario. Mi sono davvero divertito. La strada è quella giusta, una squadra con qualità e la voglia di giocare. Contento di aver visto a buoni livelli Verratti".

Sugli attaccanti

"Mi piace quello di ruolo. Zaza e Belotti non sono in condizione, Immobile fa più fatica in Nazionale. Forse la soluzione del falso nueve è da ritenere valida".

Sul derby di Milano

"Ci aspettiamo tutti di vedere una bella partita. Sarà derby aperto, il Milan è in crescita, così come l’Inter. Chi rischia di più? Ancora l’Inter, perché è quella che è partita con ambizioni più grandi. Perdere il derby potrebbe farla ritornare un po’ in difficoltà o quantomeno riproporre degli interrogativi".

Sulla sorpresa del campionato

"Il Napoli non ha subìto il cambio di tecnico, la Juve è di un altro pianeta. Mi piace come gioca il Sassuolo, mi delude l’Atalanta, non me l’aspettavo così in difficoltà".

Sull'Udinese

"Sprazzi di calcio, manca la continuità. Ora ci saranno Napoli, Genoa e Milan. Se va male sono sei sconfitte consecutive. Bisognava andare in Spagna per prendere un tecnico che gioca all'italiana?".