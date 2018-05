RMC SPORT - Acquafresca: "Cagliari, periodo nero. B, il Chievo rischia"

© foto di Federico De Luca

Per parlare di Cagliari ma in generale della bagarre in fondo alla classifica di Serie A è intervenuto a RMC SPORT, durante 'Maracanà', Robert Acquafresca, ex tra l'altro di Cagliari e Bologna.

Sul Cagliari

"Non è un bel periodo, il calendario non aiuta. Si sono persi punti importanti. Ora c'è da sperare anche nelle altre".

Sulle altre invischiate nella lotta salvezza

"Hellas Verona? Le dichiarazioni del presidente Setti fanno capire che hanno capito la realtà, lo vedo rassegnato. C’è comunque una grande bagarre lì dietro per non retrocedere. Diverse squadre preoccupate, ma rischia di più il Chievo, anche se contro l’Inter non ha fatto male. Ma anche il Cagliari, anche se spero che non succeda. Chievo-Crotone è scontro cruciale".

Sul Bologna

"Il tifoso del Bologna è stanco di fare bene la prima parte e poi calare nella seconda. Gli scontri diretti li vince, mancano i colpi con i big. Viste le potenzialità i Saputo, i tifosi si aspettano di più della salvezza".

Sull’Udinese

"Ci vorrebbe un po’ di fortuna in qualche partita, cosa che potrebbe dare un po’ di fiducia al gruppo. Non siamo abituati a vedere la squadra lì".