RMC SPORT - Ag. Jorginho: "Grande avvio. Chelsea come il Napoli di Sarri"

"Il suo avvio così buono non deve stupire, ha esperienza avendo già giocato con la nazionale italiana". Queste le parole di Joao Santos, agente di Jorginho, nel 'Live Show' di RMC Sport: "Il Chelsea è una grande squadra con giocatori di livello assoluto come Hazard e Morata. Quest'anno il City di Guardiola è molto avanti, è difficile affrontarli ma il Chelsea ha tutte le possibilità di tornare in Champions: la palla già gira, fra uno o due mesi la squadra comincerà a giocare come il Napoli di Sarri".

Sarri sta aiutando Jorginho ad ambientarsi?

"Il mister gli sta dando una mano. In Inghilterra è molto difficile ambientarsi, non ci vogliono settimane ma addirittura mesi. Jorginho piano piano si sta adattando e si vedono già i risultati. Spero possa crescere di partita in partita, lui ha tanti margini di miglioramento".

Hamsik è l'uomo giusto per sostituire Jorginho a Napoli?

"In quel ruolo ci ha già giocato con Sarri, è intelligente e lo può fare, certo Jorginho è un giocatore totalmente diverso".