RMC SPORT - Ag. Rugani: "Juve, nessuna fretta per il rinnovo"

© foto di Daniele Andronico

Davide Torchia, agente anche di Daniele Rugani e Asamoah, ha parlato a RMC Sport Live Show proprio del momento del difensore della Juventus. Ecco le sue parole: "Il contratto scade nel 2021. C’è stata una richiesta di trattativa molto importante da parte del Chelsea, la Juve l’ha valutata e il calciatore non ha mai preteso di andare via. Il suo obiettivo era quello di conquistarsi un posto tra i titolari. La Juve ha creduto nel giocatore e sicuramente affronteremo la questione rinnovo. Non c’è urgenza ma neanche troppo da aspettare".

Sul Milan

"Sta inserendo un pezzo alla volta, Elliott ha capito che investire può portare solo dei benefici. Si sono trattenuti giocatori importanti, se ne sono presi altri, l'età media è bassa ed è un bel segnale. L'importante è che torni in alto, ma ci vorrà del tempo".