RMC SPORT - Allevi (sindaco Monza): "Berlusconi? Sogniamo la Serie A"

Una trattativa emersa solo pochi giorni fa ma che fa già discutere e sognare. Parliamo di quella che porterebbe Fininvest e Silvio Belrusconi (oltre ad Adriano Galliani) ad acquistare il Monza Calcio. A parlarne a Rmc Sport, durante 'Maracanà', Dario Allevi, sindaco di Monza.

Sulla trattativa

"In città non si parla d’altro. Una notizia che è arrivata poche ore dopo il gp d’Italia di F1.C’è un sogno da tanti anni, quello di parlare la terza squadra lombarda in A. Lo abbiamo sfiorato questo sogno negli anni 80. Anni ottimi questi ultimi con i Colombo, erano in cerca di investitori ed ora è arrivato uno dei più importanti. E non possiamo che esserne felici".

In un momento in cui gli imprenditori investono poco, anche nel calcio, e le strutture sono carenti, quanto sarà importante l’appoggio di Monza a questo progetto?

"Importantissima sarà la sinergia tra le Istituzioni e la squadra. Già con la gestione Colombo c’è stato un rapporto di collaborazione straordinario. Per i prossimi 44 anni è stato dato in gestione lo stadio, così da permettergli di investire anche nella struttura. Siamo troppo indietro rispetto ad altri Paesi per quanto riguarda gli stadi".