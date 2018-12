RMC SPORT - Ambrosetti: "Stimo Mou. Premier molto equilibrata"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gabriele Ambrosetti, ex calciatore del Chelsea e vice allenatore dello Swansea, ha parlato a RMC Sport durante il 'Live Show':

Da allenatore cosa non ti piaceva dello United di Mourinho?

"Ho grande stima di lui e non posso permettermi di giudicarlo dal punto di vista tecnico-tattico. Sicuramente qualcosa nella gestione non andava più, il rapporto con lo spogliatoio si era rotto. Forse alcuni suoi comportamenti, spesso durante le conferenze stampa, non piacevano ma è una persona molto intelligente".

La Premier è molto equilibrata, sopratutto al vertice...

"Rispetto allo scorso anno c'è più competizione, anche se aspettiamo gli scontri diretti che ci saranno tra poco. Sembrerebbe che il City abbia trovato un avversario tosto come il Liverpool, con più esperienza. I Reds sono una squadra solida e cinica, anche un pizzico italiana nell'atteggiamento durante la partita. Sarri nel suo primo anno sta facendo molto bene, il Tottenham sta rivenendo su: sarà una stagione molto divertente".

Ti aspettavi che il tuo ex compagno Lampard diventasse allenatore?

"Sì, era già così tempo fa. La sua carriera si è sempre contraddistinta per un grande equilibrio, sia in campo che fuori. Sta tramutando la sua esperienza e la sua professionalità in un altro ruolo. È una bravissima persona, spero ogni bene per lui".