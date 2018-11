RMC SPORT - Amelia: "Il Milan nei momenti di difficoltà tira fuori il carattere"

© foto di Luca Rea/LR Press

L'ex giocatore, ora tecnico della Lupa Roma Marco Amelia è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Sulla Nazionale

Mancini coraggioso. È bello vedere una Nazionale che prova sempre ad avere il pallino del gioco in mano, mi piace questa nuova filosofia azzurra. Adesso manca il vero bomber, ma col tempo si troveranno altre soluzioni. Io tifos Immobile, si riprenderà da questo periodo. Abbiamo una buonissima Nazionale, c'è il giusto mix tra giocatori esperti e ragazzi giovani. Sirigu? È un ottimo portiere, fa buonissime cose e ieri ha dato un grandissimo contributo per il risultato finale. Non ci sono dubbi sulle qualità di Bonucci, è il migliore per impostare il gioco dal basso e ha tanta personalità. I fischi sabato? Sono venuti dai tifosi del ilan, che non hanno apprezzato il suo ritorno alla Juventus.

Sul prossimo Pallone d'Oro.

Ci sono 6-7 giocatori che meriterebbero di finire sul podio del Pallone d'Oro. Nel mio ci metto Modric, Griezmann e Cristiano Ronaldo. Il numero 7 della Juventus ci deve stare, ha vinto la Champions League.

Sui due big match della prossima giornata, Genoa-Sampdoria e Lazio-Milan.

Tiferò Genoa nel derby, per atmosfera è uno dei miei preferiti. Oggi due squadre in difficoltà, ma questa gara dà energie oltre i risultati precedenti. Sarà spettacolo! Lazio-Milan, partita insidiosa. I rossoneri hanno tutto da guadagnare, con una formazione nuova ma devi sempre provare a vincere. Il Milan nelle difficoltà tira fuori il carattere.