RMC SPORT - Anellucci: "Cavani resta al Psg. Luis Alberto via a gennaio"

L'agente ed ex procuratore di Cavani, Claudio Anellucci è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Le sue parole sulla partita della Lazio contro l'Inter: "La Lazio in questi anni ha dimostrato di vincere anche con le big, sebbene lo score non sia positivissimo. L’Inter lunedì ha meritato di vincere, ha la squadra più forte. Nessuno si è scandalizzato quando Garcia ha detto lo stesso in EL".

Sulla possibilità di vedere Cavani al Napoli: "Nessuno ha chiesto al Psg se vuole vendere Edinson. In giro nel mondo ci sono pochi giocatori come lui, non credo che il club francese voglia privarsene. È più facile forse veder partire Neymar".

Ancora sulla Lazio: "Luis Alberto può partire a gennaio, credo per andare in terra andalusa. Lucas Leiva è un giocatore invece troppo importante per la Lazio. Immobile sposta gli equilibri di questa squadra".