RMC SPORT - Antinelli: "Milan, mercato sensato. E' tra le prime quattro"

© foto di Federico De Luca

Alessandro Antinelli, giornalista Rai, è intervenuto a RMC Sport durante "Milan News" per commentare la situazione rossonera.

Sulla possibile collocazione del Milan in campionato: "Nelle prime quattro. Come non accadeva da tempo, questo è un mercato sensato, questo va ricondotto a chi lo sta gestendo. Laxalt ha fatto il Mondiale, è un giocatore sensato nella squadra di Rino Gattuso, gli innesti mi sembrano tutti mirati. Hai il centravanti che non è un centravanti qualsiasi, è divorato dalla voglia di dimostrare. Sono sicuro che Higuain farà una stagione importante. Ci sono poi giocatori come Calhanoglu che se proseguono nella parabola di crescita rendono il Milan difficile da affrontare. Bonucci e Romagnoli nel girone di ritorno erano diventati dei Terminator, Caldara è il prospetto di centrale che più mi piace in Serie A, in abbinata possano essere due possibili Terminator".

Sulle rivali della Champions: "Chi lavora con lo stesso allenatore ha qualcosina in più, rispetto al Napoli che deve adattarsi al metodo di Ancelotti. E' il miglior allenatore d'Europa ma deve cambiare il Napoli. Il Napoli non perde forza d'urto ma può pagare qualcosa in termini iniziali. La Roma ha messo dentro 13 giocatori nuovi, tutti di qualità, possono non essere facilissimi da integrare. Il Milan ha lo stesso allenatore e se riuscisse ad integrare i nuovi potrebbe capitalizzare questo vantaggio nella prima parte della stagione".

Sul centrocampo: "Ci sono una serie di punti di domanda, il punto è come Biglia farà la stagione. Se la farà a suo livello, registi come lui non se ne trovano in Italia. Poi c'è Bakayoko, a me piace moltissimo, non sarei così preoccupato. Ci sono giocatori come Bonaventura che vogliono dimostrare parecchio. La fisicità in Serie A conta, da quel punto di vista il Milan può essere preoccupato ma le carte ci sono".

Su Milinkovic-Savic: "Penso che sia oggettivamente proibitiva, Lotito lo conosciamo bene, ha messo un'etichetta sul cartellino ed è difficile spostarlo. Lo vuole mezza Europa, è veramente difficile. Ma solo il fatto che un giocatore come Milinkovic sia stato accostato fa ben sperare per il futuro".