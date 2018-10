RMC SPORT - Antognoni: "Biraghi era denigrato. Ora è importante"

Fonte: Dal nostro inviato Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine di una cena di beneficenza a favore della Fondazione Tommasino Bacciotti Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato ai microfoni anche di RMC Sport: "Nazionale? Quello di ieri è stato un risultato importante, in una partita giocata bene, in una squadra con tanti giovani interessanti. Poi la sfida è stata coronata dal gol di Biraghi, per noi della Fiorentina ovviamente molto positivo. Biraghi? All'inizio è stato un po' denigrato non dai fiorentini in generale perché arrivava da una squadra retrocessa, ma credo che Corvino abbia cercato un giocatore con determinate caratteristiche che oggi è diventato importante per noi e farà bene anche in nazionale. Un merito particolare va a mister Pioli che l'ha migliorato sotto l'aspetto tattico. Anche nelle nazionali giovanili Biraghi aveva fatto bene, ma da noi è esploso. Il suo ruolo? E' merce rara, non ci sono molti giocatori con le certe caratteristiche. Lui si è contraddistinto per la voglia di emergere ed è stato aiutato tanto anche dall'ambiente fiorentino".