RMC SPORT - Antonelli: "Pogba, autostrada per il ritorno alla Juve"

© foto di Federico De Luca

Stefano Antonelli, ex direttore sportivo, a RMC Sport Live Show ha parlato di calciomercato della Serie A.

Su Juve e Inter

"Può succedere di tutto a gennaio. Per l’Inter non dobbiamo aspettarci nulla, ci sono parametri economici che non permettono voli pindarici, ma l’acquisto di Marotta magari prevede qualcosa, anche in prospettiva. Rinnovi Skriniar e Icardi? Perché no. Mercato però non è sicuro. Magari se Skriniar rinnova, non è detto che poi rimanga. Il mercato ora è così. L’Inter potrebbe fare un acquisto in entrata, magari uscisse Candreva o Keita. Juve? E’ piena in tutti i reparti. Difficile che dia Alex Sandro a gennaio. A tre obiettivi importanti e non credo che possa muovere".

Sul Milan

"Vedremo la sentenza della Uefa, poi si potrà parlare. Leonardo è scaltro, sa come muoversi, magari qualche prestito a centrocampo, visti gli infortuni. S ifa il nome di Rodrigo Caio in difesa, poi magari un centrocampista".

Sul Napoli

"A gennaio ha sempre comprato. E’ una delle società più solide e a gennaio può comprare sia per aggiungere ma anche per abbattere il costo fiscale. Potrebbe essere un colpo intelligente".

Sulla Roma

"Ha un organico programmato per cambiare un ciclo. Tanti giovani, sicuramente si aspettava di fare di più. Arriverà tra le prime quattro, non mi aspetto qualcosa di clamoroso. Sono certo che Herrera è un obiettivo vero, ma non so quando potrà arrivare. Non credo che possa fare un acquisto che faccia rimanere a bocca aperta tutti. Per migliorare la Roma serve un colpo da 30mln in su. Non la vedo fare un mercato così oggi".

Su Barella e Chiesa

"Chiesa è rimasto un anno in più alla Fiorentina per maturare, perché era giusto per lui, per la società e i tifosi. Andrà in un top club. Ho rispetto per la Fiorentina, è una grande ma il valore è arrivato ad un punto che fa sì che debba andare via. Barella rimarrà in Italia, è forte, un leader. Andrà in una squadra importante. Vale almeno 25-30 milioni".

Su Pogba e Ibrahimovic

"Non lo rivedo alla Juventus. Credo che si stia riaprendo un'autostrada per il suo ritono ma non farei questa operazione. Ibra? Dove va, vince. Ibra-Higuain possono giocare insieme. Cutrone importantissimo, classe 98, che se gioca due gare in meno non ha problemi, perché è un predestinato".