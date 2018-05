RMC SPORT - Arrigoni: "Bologna lontano dalle grandi squadre"

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

A margine del 'Premio Maestrelli', Daniele Arrigoni, commissario tecnico delle rappresentative di Lega Pro, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di RMC Sport:

Un giudizio sul campionato di Lega Pro?

"È stato un campionato intenso, aperto fino alla fine. Per i play-out c'è stata incertezza fino all'ultima giornata, lo spettacolo ne ha beneficiato. Il serbatoio dei giovani della Lega Pro è molto buono, i ragazzi hanno tanta qualità e devono solo trovare la via migliore per esprimerle".

Sulle seconde squadre:

"Qualcosa si deve cambiare. Sono ben accette soltanto se possono aiutare i nostri giovani a crescere. Dipenderà anche dalle squadre di Serie A e di B".

Si aspettava un campionato diverso dal Bologna di Donadoni?

"No, assolutamente no. Il Bologna non può ancora competere con i grandi club"