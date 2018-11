RMC SPORT - Ass. Anzalone: "River-Boca a Marassi? Per me siamo al 70%"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

“Nessuna provocazione, vogliamo lanciare un messaggio al mondo del calcio e dello sport”. Così, nel “Maracanà” di RMC Sport, il Consigliere Comunale di Genova delegato allo Sport Stefano Anzalone, intervistato in merito alla proposta di far disputare la finale di ritorno di Copa Libertadores tra Boca Juniors e River Plate al Marassi di Genova. Queste le sue parole:

Consigliere, River Plate-Boca Juniors a Genova è una provocazione o un proposta concreta?

“Non si tratta assolutamente di una provocazione, ho seguito le ultime questioni relative alla finale di Copa Libertadores e ho optato per questa soluzione. La proposta nasce dal gemellaggio storico e culturale tra Genova e Buenos Aires e dalla volontà di tutelare il mondo dello sport dagli incresciosi avvenimenti che si sono verificati. Entrambi i club sono stati fondati da genovesi, è una componente storica fondamentale”.



Potrebbero nascere diversi problemi, tra cui quello relativo alla viabilità...

“Mi sento di escludere questa ipotesi, ieri per il Derby della Lanterna c'erano 30.000 persone allo stadio. Le tifoserie di Boca e River sarebbero accolte nel miglior modo possibile. Il crollo di Ponte Morandi ha ovviamente colpito la città di Genova, ma stiamo cercando di sfruttare qualunque opportunità offerta dal mondo dello sport, che resta veicolo straordinario. Il calcio è lo sport più amato a livello mondiale e avvenimenti come quelli di sabato sera ne minano la credibilità: giocare all'estero una partita del genere potrebbe anche essere un indiretto monito a far restare a casa certi facinorosi che con il calcio non hanno niente a che fare. Mi piace pensare al derby argentino a Genova come un messaggio lanciato a tutto il mondo del calcio”.



Che percentuale di successo si sente di dare per questa iniziativa?

“In quanto proponente, mi sento di dire 70%. La nostra volontà è quella di dare un segnale forte al calcio argentino e internazionale e siamo certi che questo sia il modo migliore per farlo”.