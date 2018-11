RMC SPORT - Ass. Frongia: "Report-Juve, silenzio assurdo dal calcio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’assessore allo Sport del Comune di Roma Daniele Frongia è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

L’aggressione del giovane arbitro.

"Siamo purtroppo all’ennesimo episodio, sono decine e decine ogni anno a Roma e nel Lazio. È un fenomeno in crescita, molto preoccupante. Secondo me serve una reazione maggiore dal sistema sportivo e da quello del calcio in particolare. Ci ritroviamo sempre a commentare episodi accaduti qualche settimana fa, qualche mese fa, o qualche anno fa. Da una parte un maggior investimento nella prevenzione, nell'educazione, nell'incentivare i giocatori, le società e i tifosi che rispettano le regole. Sono state fatte iniziative del genere nel nord Europa, non sono utopia. Funzionano: è un intervento a tutti gli effetti di natura culturale, di natura sociale ancor prima della cultura sportiva. Il calcio deve prendere esempio dagli sport minori: guai ad alzare la voce contro un arbitro, uno spettatore o un avversario. Un bagno di umiltà non sarebbe male".

Continua l'assessore Daniele Frongia: "Voglio ritornare sulla gravità di quanto è accaduto qualche settimana fa e che poi è stata ripresa dal programma Report. I collegamenti stabiliti da alcuni dipendenti della Juventus con degli ultrà, pregiudicati ed esponenti dell'Ndrangheta. La cosa che mi ha stupito è la non reazione del mondo sportivo nei giorni successivi. Dalla Lega, dalla Federazione, dal Coni un silenzio assordante: per molto meno succedono caos politici. il mio discorso non è legato alle sentenze, ma dei rapporti che erano ancora in corso tra la società e alcuni personaggi. Con un novità: hanno dimostrato che c'erano ancora delle bancarelle abusive tollerate.