RMC SPORT - Asta: "Gattuso? Serve tempo. Caldara va aiutato"

© foto di Filippo Venezia/Fotolive

Intervenuto nel 'Maracanà' di RMC Sport, Antonino Asta - allenatore ed ex giocatore - si è soffermato sulla situazione attuale del Milan di Gattuso:

"Sappiamo il Milan da dove arriva e che stagione ha vissuto l'anno scorso. Bisogna dare a Gattuso il tempo necessario per lavorare, ci sono degli automatismi da sistemare. Non sarei così preoccupato per i rossoneri".

Su Caldara:

"Penso che sia un giocatore molto bravo con qualità importanti. Non è semplice però prendere in mano la difesa del Milan: è giovane e chi gli sta vicino lo deve aiutare a crescere. Ti toglierà dei problemi in futuro, ma non ora".

Può interpretare un altro modulo oltre al 4-3-3?

"Ormai le rose sono composte da tanti giocatori. A Higuain piace giocare davanti lì da solo, ama quando le palle gli arrivano dall'esterno e dal fondo: il Milan dovrà sfruttare al meglio le corsie laterali con le ali e con i terzini. Il compito del tecinco Gattuso sarà quello di mettere nelle migliori condizioni l'attaccante argentino".