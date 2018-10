RMC SPORT - Asta: "Torino, Candreva sarebbe acquisto importante"

© foto di Simone Venezia/Fotolive

Antonino Asta, ex giocatore granata, ha parlato a ‘Maracanà’, nel pomeriggio di RMC Sport, per parlare proprio delle vicende in casa Torino ma non solo.

Sul possibile arrivo di Candreva dall’Inter

"La fascia può farla tutto, può giocare in un centrocampo a 5 o a 4. E’ logico che è un giocatore importante per il Toro, andrebbe ad aumentare la parte offensiva che ancora non riesce ad esprimersi ottimamente. Il suo arrivo sarebbe positivo per Belotti e l’attacco".

Lautaro Martinez potrà giocare insieme a Icardi?

"Qualunque allenatore se ha giocatori importanti, è contento. Meglio avere più soluzioni. Un ruolo glielo trovi. E’ giovane e riuscirà a ritagliarsi lo spazio. Giusto che aspetti il suo momento. In futuro potranno giocare insieme".

Sulla Nazionale e la partita con la Polonia in Nations League

"Primo tempo con l’Ucraina di qualità, come non si vedeva da tempo ,con tre giocatori davanti che non davano punti di riferimento. Ma è mancato chi la buttasse dentro. Mi aspetto un giocatore con caratteristiche diverse in attacco questa volta. Per età e maturità è il momento che emerga Insigne. Chiesa sta bruciando le tappe, ma abbiamo bisogno di certezze e che si prenda Insigne le responsabilità".