RMC SPORT - Asta: "Torino squadra solida, non partirà battuta con l'Inter"

Antonino Asta, allenatore ed ex giocatore di Torino, Napoli e Palermo, è intervenuto in diretta nel 'Maracanà' di RMC Sport:

"La qualità è essenziale, ma deve essere abbinata alla determinazione, alla voglia e al sacrificio giornaliero. Cristiano Ronaldo, che cura ogni minimo dettaglio, ne è l'esempio migliore: i particolari fanno la differenza tra i grandi giocatori e i campioni. Ljaic".

Mazzarri nel post-partita di Torino-Roma non si è presentato per le interviste...

"Un allenatore si deve presentare sempre. Non è andato davanti ai media e così le polemiche sono aumentate, invece Mazzarri avrebbe dovuto parlare ed elogiare al Torino, autore di una grande gara contro la Roma. I granata avrebbero anche potuto vincere, sono stati sfortunati e gli episodi non gli sono girati a favore. Il Torino deve ripartire dalla prestazione di domenica e dai nuovi acquisti: è una squadra solida, affronterà le big non partendo già battuta in partenza".