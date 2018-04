RMC SPORT - Baresi: "Wilkins un esempio. Fiducia nel Milan"

Franco Baresi, in diretta su RMC Sport, ha ricordato Raymond Colin Wilkins, ex suo compagno ai tempi del Milan scomparso nella giornata di ieri:

Sulla scomparsa di Wilkins:

"Giornata triste. Wilkins ha lasciato un grandissimo ricordo, ci ha aiutato molto in campo in quegli anni. È stato un giocatore molto professionale, è diventato fin da subito un punto di riferimento per tutti, specialmente per noi più giovani che eravamo agli inizi. Erano i primi anni '80 e il Milan si stava ricostruendo: lui ci ha dato una grande mano, dando a tutti fiducia. Ho imparato tanto da lui".

Perchè dai nostri settori giovanili non escono più i campioni di una volta?

"Il calcio italiano deve avere più coraggio. Dobbiamo far giocare i nostri ragazzi, non andare a prendere calciatori stranieri".

Il Milan si sta muovendo nel modo giusto per tornare grande?

"La società sta ricostruendo, ci siamo riavvicinati ai vertici del calcio italiano, ma per raggiungere le grandi d'Europa manca tanto. Dobbiamo avere fiducia nel club rossonero".