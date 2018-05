RMC SPORT - Bargiggia: "Napoli, massimo 3 acquisti. Dybala cedibile"

Ospite del 'Maracanà' di RMC Sport, il giornalista esperto di mercato di Premium Sport, Paolo Bargiggia, ha fatto il punto sui movimenti di Napoli, Juve e Roma:

Che mercato sarà quello del Napoli con Ancelotti?

"La filosofia è quella di di crescere con gradualità, senza attuare una rivoluzione come quella che ha fatto il Milan l'anno scorso. Gli arrivi non potranno essere più di tre: sicuramente arriverà un attaccante in grado di giocare con Ancelotti. Sull'asse Napoli-Chelsea ci può essere qualche operazione, alcuni scippi di Sarri: Mertens ha una clausola piuttosto bassa per esempio e bisognerà vedere se ci sarà un assalto da 80 milioni per Koulibaly".

Come si muoverà la juventus?

"Mi è arrivata una voce relativa a un possibile scambio Morata-Higuain. Allegri ha spinto tanto per rinnovare la squadra, per lui i tre attaccanti, Mandzukic, Dybala e Higuain, sono cedibili. Chiesa è un altro obiettivo, così come Martial: dalla Juve mi aspetto una bella rivoluzione davanti. Pogba? Non do più del 30% di possibilità per un suo ritorno. Sicuramente Raiola ne avrà parlato con la Juventus, che oltre a Can dovrà prendere un altro centrocampista. Non ho mai creduto tanto alla suggestiva ipotesi di Milinkovic mentre una strada percorribile, magari per sostituire Khedira, è quella che porta a Cristante, che la società sta trattando".

Benatia rimarrà?

"Qualcosa si è rotto, magari nel rapporto con Allegri per qualcosa successo negli spogliatoio. Si punterà molto su Caldara la prossima stagione, ma un altro centrale arriverà. Godin? Non è in linea con il progetto di rinnovamento bianconero".

Quale sarà il prossimo colpo della Roma?

"Sta seguendo forte Bonaventura del Milan, assistito da Raiola che ha proposto anche Balotelli, ma a Monchi non piace tanto. Sarà una Roma molto giovane. È arrivato Coric, un '97, e si punta su Kluivert. Cristante? Vedo la Juventus davanti perchè può offrire più giocatori all'Atalanta".

Su Alisson:

"La Roma sta facendo di tutto per tenerlo, anche perchè dopo la semifinale di Champions è più forte economicamente".