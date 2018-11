RMC SPORT - Baroni: "Juve, è l'anno giusto. Roma? Mancano certezze"

In diretta nel 'Live Show' di RMC Sport l'allenatore Marco Baroni ha commentato i temi più caldi di giornata:

La Juventus in Champions?

"Prendere un giocatore come Ronaldo è stata la scelta giusta per essere credibile anche in Champions. Dopo anni di dominio in Italia, adesso la Juventus è una seria candidata per la vittoria in Europa. Allegri ha una rosa ampia per affrontare tutte e tre le competizioni, più che i big match per i bianconeri sono più pericolosi i cali di attenzione nelle partite sulla carta più semplici come col Genoa. La rivale che mi ha più colpito in Champions? Il Manchester City e il Barcellona sono le squadre che alla fine arriveranno in fondo, hanno gli organici migliori".

La Roma in campionato è un po' in ritardo...

"È ancora presto, anche se vedo una squadra che ha meno certezze rispetto all'anno scorso. In Champions sta facendo bene ma il campionato è fondamentale, ti dà autostima e convinzione, ciò che sembra mancare alla Roma adesso".

L'Empoli ha esonerato Andreazzoli...

"Sono dispiaciuto, con un po' più di tempo avrebbe portato a casa anche i risultati oltre alle belle prestazioni. L'Empoli giocava, aveva una filosofia precisa: i toscani andavano in campo per fare la partita, non per subire. Anche a Napoli ha fatto una buona gara e l'ha ammesso anche Ancelotti venerdì".