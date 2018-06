RMC SPORT - Baroni: "Politano da big. Napoli, Ancelotti un beneficio per tutti"

Fonte: dall'inviato Lorenzo Marucci

Presente all'evento 'The Coach Experience' di Rimini, Marco Baroni, ex allenatore del Benevento, ha rilasciato un'intervista attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com e RMC Sport.

Sull'evento:

"Sono momenti di confronto e di scambio di idee. Tutto ciò che può essere d'aiuto e soddisfare la curiosità è utile, bisogna cercare di migliorarsi. Al di là di fornire la mia esperienza, in queste occasioni bisogna sapere ascoltare".

Su Ancelotti al Napoli:

"Carlo porterà tutto il suo bagaglio d'esperienza, ha allenato club importanti, credo che possa arricchire il Napoli, sia la società che la squadra. Poi occorrerà qualche idea importante sul mercato per ridurre il gap con la Juventus".

La Roma è molto attiva sul mercato....

"Ha fatto un campionato straordinario. Sono contento per Di Francesco, un allenatore partito dal basso, che ha saputo creare una filosofia precisa. Non era facile portarla in una piazza difficile come quella di Roma. Quella giallrossa è una squadra destinata a crescere".

Quanto è migliorato Politano? È da Inter?

"Ha grandi qualità, ha anche la testa da calciatore professionista. Credo possa diventare un elemento importante per il club che lo acquisterà e per la Nazionale del futuro".

Cosa manca a Rugani per fare il salto?

"Deve essere convinto che può essere un giocatore importante, che in futuro si ritaglierà partite importanti a livello internazionale. Ha tutte le qualità, tecniche, fisiche e mentali".

Sulla Fiorentina:

"La Fiorentina ha sempre saputo operare bene. Le idee l'hanno contraddistinta in questi anni. Come è capitato con Bernardeschi, è difficile competere con certe cifre e con i club di prima fascia. Non sarà facile tenere Chiesa, un giocatore che ha sempre voglia di migliorare. La società viola però ha sempre saputo rimpiazzare al meglio i big che ha venduto".

Domani ci saranno le gare di ritorno dei play-off di B...

"Frosinone e Palermo hanno in mano la qualificazione. Sono partite difficili, non devono gestire il risultato altrimenti diventa difficile per loro".