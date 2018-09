RMC SPORT - Bazzani "Rabbia Petagna, Atalanta preoccupante"

© foto di Federico De Luca

"Petagna? Le prestazione ci sono sempre state, erano i gol che mancavano. Oggi da ex ha realizzato la doppietta decisiva e penso che non ci fosse per lui serata migliore per fare due reti". Queste le parole dell'ex giocatore Fabio Bazzani, che in diretta nel 'Live Show' di RMC Sport ha analizzato Spal-Atalanta:

L'esultanza di Petagna è stata molto rabbiosa...

"Sì e penso che sia fisiologico e umano. Sono contrario a tutte quelle non esultanze perchè è giusto rispettare le squadre in cui uno ha giocato ma il gol è entusiasmo, è gioia ed è vita sopratutto per un attaccante".

Dove può arrivare questa Spal?

"Il secondo posto di ora è meritato e credo che si potrà salvare senza problemi. La Spal sta dando continuità al lavoro svolto da anni, ha qualità e personalità: inoltre nello spogliatoio c'è unità di intenti".

Qualcosa si è rotto nell'Atalanta?

"Dare giudizi definitivi oggi è prematuro, ma è lampante che ci sia qualcosa di diverso rispetto all'Atalanta vista a Roma, prima dell'eliminazione dall'Europa League. Oggi è mancata la reazione a livello nervoso e questo è preoccupante".

Sorpreso dalla reazione di Douglas Costa?

"Molto, credo che chi gioca in una squadra come la Juventus non abbia il bisogno di fare questi gesti. È stato un episodio brutto da vedere, sbagliato e la società bianconera sarà intransigente sul brasiliano, che è andato oltre le righe".