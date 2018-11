RMC SPORT - Beneforti: "Anche il Napoli sa che la Juve vincerà lo scudetto"

Claudio Beneforti, giornalista e opinionista, ha parlato a RMC Sport Live Show. Ecco le sue parole:

Sui cori discriminatori e la novità presentata da Gravina

"Troppo potere alle curve? Ma io mi chiedo: quante volte si è interrotta una partita per un coro razzista? Forse una volta. Sarà così anche in futuro. Che sia legittimo dimostrare un po’ più di cultura è vero, ma che si debba arrivare a questo è sbagliato. Si dà troppo potere alle curve così. Si deve agire a monte, evitiamo di arrivarci a questo. Dimostriamo di essere cresciuti, una volta per tutte. In altri Paesi ciò non avviene. Sarà un giorno triste il giorno in cui un arbitro fa fermare una partita per questo. Perderebbe non solo una tifoseria ma la cultura italiana".

Sulla Roma

"Le parole di Kolarov? E’ stato sincero a metà. Poteva dire che anche molti giornalisti non ne capiscono di calcio. Gli addetti ai lavori pensano che le nostre critiche siano ingiuste. La Roma ha regalato molto alle piccole, sta dilapidando un patrimonio, soprattutto come atteggiamento. Mi aspettavo che l’Udinese battesse la Roma, ho capito subito comunque dopo pochi minuti che se faceva gol anche non meritando, non sarebbe passata. E’ una squadra che ha difficoltà non solo dal punto di vista tattico ma anche da quello psicologico. E’ l’allenatore che deve dare continuità e trasmettere l’atteggiamento giusto. Di sicuro l’ambiente romano è difficile, perché passionale. Ma rischia di perdersi".

Sul +8 della Juve sul Napoli e le altre che hanno cambiato tecnico

"Anche a Napoli sanno che lo scudetto la vince la Juventus. Alla vigilia di una partita fondamentale per la Champions, rischi. E così è stato con il Chievo. Sono amico di Iachini, che è andato a Empoli. Credo che abbia portato un calcio concreto, ma ha avuto qualche episodio favorevole rispetto ad Andreazzoli. Con la Spal per l’Empoli sarà fondamentale".

Su Pippo Inzaghi a Bologna

"Non è stato messo in discussione né dopo Chievo né dopo il pari di ieri .Se perde con la Samp, se la va a giocare a Empoli. Se perde male, è in discussione già sabato".