RMC SPORT - Beneforti: "Fiorentina come la Lazio. Un miracolo per il Napoli"

In diretta nel 'Live Show' di RMC Sport c'è l'opinionista Claudio Beneforti, che analizza gli argomenti più caldi del momento:

È stato appena diramato il calendario della Serie B a 19 squadre...

"È evidente che si spera che possa accadere sempre qualcosa di costruttivo. Questo campionato è partito in maniera negativa. Ventidue squadre sono troppe, il calcio italiano ha bisogno di certezze ma approfittare di questa situazione di incertezza per ridurre la B è sbagliato. Bisognava sì arrivare a questo punto ma percorrendo un'altra strada. È giusto il fine ma non il mezzo".

Un giudizio sul mercato della Fiorentina, dell'Atalanta e del Torino?

"Mi piace molto la Fiorentina, mi incuriosisce. Penso che i viola possano sedersi al tavolo della Lazio e del Milan, fermo restando che Pioli dovrà fare bene. Il tridente Simeone-Pjaca-Chiesa è tanta roba, mi alletta e mi fa pensare bene. C'è anche l'Atalanta del grande Gasperini, che fa giocare bene tutte le sue squadre. Farà bene anche il Torino, così come il Genoa e il Bologna. Ci sono le prime 6-7 squadre che faranno un campionato diverso, poi altre 3-4 come Sampdoria, Torino e Atalanta che rincorreranno i posti in Europa".

È giusto affidare la 10 della Fiorentina a Pjaca?

"Non credo sia giusto ritirare la maglia di un grande campione. Antognoni rimarrà sempre il capitano, Firenze gli sarà eternamente grata. Perchè non darla a Pjaca? Per le sue qualità, forza e voglia merita la dieci".

Sul mercato del Napoli?

"Se il Napoli dà Inglese al Parma significa che c'è l'intenzione di prendere un altro attaccante. Non credo rimarrà solo con Milik, reduce da due gravi infortuni, e Mertens. Capisco che ci sia delusione per il mercato del Napoli, che avrà ancora il tempo necessario per fare un colpo. Se non dovesse arrivare nessuno, Ancelotti dovrà fare un miracolo per portare questa squadra al terzo posto".