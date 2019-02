RMC SPORT - Beneforti: "Icardi deve spiegarsi con lo spogliatoio"

© foto di Marucci

A RMC Sport Live Show è il momento di Claudio Beneforti. Ecco le sue parole:

Sulle parole di Icardi

"I social sono la rovina. Lui doveva andare negli spogliatoi e confrontarsi con i suoi compagni. La società Inter ha fatto quello che doveva fare. Se Wanda Nara va in televisione e parla in un certo modo dei compagni, è normale che una squadra si ribelli a certe cose. Soprattutto quando Icardi non va nello spogliatoio e non da spiegazioni di quello che ha detto la sua donna. La società ha preso una decisione legittima, anche nella forma. L’Inter non è solo Icardi. Ci dica quello che vuol fare? Se vuole restare, faccia questo passo. Non vuole rimanere? Vada avanti così. Rischia di non andare in Champions l’Inter? Rischia più di perdere la dignità. Non si può tornare indietro per accontentare Icardi, altrimenti ti mostri debole. Meglio non andare in Champions senza Icardi che venendo incontro a lui. Icardi vive per il gol e meno per la squadra. Il suo comportamento è figlio del suo carattere, anche in campo".

Sul caso Sarri-Kepa

"Questione delicata, quello che è successo è il segno di un malessere importante. La vittoria con il Tottenham vuol dire che il gruppo è con lui. Ma è difficile portare avanti un rapporto così. Mi aspettavo che trovasse così tante difficoltà, perché è integralista. In Inghilterra è dura, ci vuole più elasticità, che lui non ha. Per come si è messa la situazione, vedo un uomo che è in difficoltà".

Su Allegri

"Ha sbagliato una partita molto importante, ma è colpa di Allegri se Mandzukic non vede il pallone? Scricchiolii sembrano esserci, sono diventati rumori assordanti. Con il Bologna l’ho vista in difficoltà, soprattutto fisica. Anche a Madrid ha fatto vedere la stessa cosa. Magari è stata sbagliata la preparazione dopo la sosta. E’ una Juve in difficoltà e anche l’allenatore".