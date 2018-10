RMC SPORT - Beneforti: "La Juve è umana. Il Napoli ha gestito"

© foto di Marucci

L'inaspettato stop della Juventus, il ko della Roma e il match tra Udinese e Napoli. Questi sono stati i temi trattati da Claudio Beneforti, giornalista del Corriere dello Sport, nel collegamento con il 'Live Show' di RMC Sport:

La Juventus pareggia in casa col Genoa...

"Abbiamo avuto una notizia importante oggi: la Juventus è umana. Allegri si può arrabbiare quanto vuole, ma può capitare che i bianconeri sbaglino una partita. In più si giocava dopo una sosta di quindici giorni, in cui molti giocatori hanno girato il mondo, contro una squadra, il Genoa, che ha cambiato allenatore ed era sulla partita da due settimane. La Juventus di oggi non era quella vera ma i rossoblù di Juric hanno meritato il pareggio. Il gol di Bessa è un errore, una disattenzione che ai vari Benatia e Bonucci capita solo in una serata dispari".

La prestazione della Roma è inqualificabile...

"È ricaduta nel tunnel. Ma anche qui bisogna fare lo stesso discorso fatto per la Juventus riguardo la pausa per le nazionali. La sconfitta della Roma è però molto più significativa e indicativa del pareggio della Juventus".

Su Napoli-Udinese:

"Il Napoli dopo aver segnato il vantaggio ha cercato di gestire la partita, non dico che abbia già cominciato a pensare al PSG ma sembra che abbia tirato i remi in barca. Non è più riuscito a fare cinque passaggi di fila, anche se poi non ha mai sofferto l'Udinese. Il rigore? Non è inventato, si può dare. Anche se non c'è una regolamentazione chiara e univoca per il fallo di mano".