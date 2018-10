RMC SPORT - Beneforti: "Lazio in ciabatte. Peggio che nel derby"

Claudio Beneforti, giornalista, a RMC Sport Live Show ha parlato nel corso del secondo tempo della gara della Lazio: “Higuain ha messo fine alla maledizione della numero 9 al Milan dopo Filippo Inzaghi. Higuain dopo la Juve vuole dimostrare tutto il suo valore. Cutrone deve essere convocato da Mancini per le prossime partite dell’Italia. La Juve ha lavorato molto su Bernardeschi, adesso è un altro giocatore. E’ un ragazzo intelligente che si è saputo calare subito nell’ambiente Juventus”.

La candidatura di Moratti come presidente FIGC è stata portata avanti anche da Agnelli. Che ne pensi?

“Forse perché teme che al suo posto possa andare Marotta. Battute a parte io tra Moratti e Marotta prenderei più il secondo per tutto quello che ha fatto. Il però vedrei meglio di tutti un calciatore con un curriculum importante”.

Come analizzi invece la sconfitta della Lazio?

"Il campanello di allarme è già suonato perché dopo il derby ci si aspettava una reazione che non è arrivata. Stasera la Lazio è andata a Francoforte con le ciabatte da spiaggia. E' andata peggio del derby e quest'anno la Lazio non riesce a decollare. Non è certo la Lazio della passata stagione, c'è qualcosa che non va. Domenica c'è la Fiorentina? Sì e si gioca tra pochissimi giorni. Non c'è tanto tempo per recuperare. La Fiorentina ha una grossa opportunità per fare risultato".

Champions League, chi ti ha convinto di più?

"Sicuramente il Napoli che ha vinto contro un Liverpool che ha fatto la finale la passata stagione. E' un grandissimo Liverpool che ha trovato un grandissimo Napoli che ha avuto la lucidità per segnare anche all'ultimo minuto. Ancelotti è un valore aggiunto e lo abbiamo visto".

La Roma è guarita dopo la vittoria in Champions?

"Di Francesco è un grande allenatore che ha ritrovato la quadratura del cerchio anche quest'anno. Ha trovato un Pellegrini che dà molto alla Roma mentre Pastore non può giocare mezzala".