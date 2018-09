RMC SPORT - Beneforti: "Ronaldo, rosso clamoroso. Serve la Var"

Claudio Beneforti, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show è intervenuto durante le partite di Champions League di Roma e Juventus. E in particolare ha commentato così il rosso a Cristiano Ronaldo: "Clamoroso, starà fuori per tre giornate se ha fatto qualcosa di violento. C'è da dire però che Bryck non porta fortuna alle italiane. Sconfitta che non ci sia il Var anche in Champions League. E’ a tutela di tutti e una competizione così importante non può non averla".