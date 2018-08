RMC SPORT - Berni: "Inter ko? Neanche Roma e Juve hanno esaltato"

Fabrizio Berni, ex calciatore, è intervenuto in diretta nel 'Live Show' di RMC Sport:

Sulla sconfitta dell'Inter contro il Sassuolo:

"Risultato inaspettato, la prestazione non è stata bellissima. Per consolare l'Inter, ho visto che anche le gare della Roma e la Juventus non sono state esaltanti. La squadra deve ancora smaltire la preparazione, le gambe ancora non girano. Wanda distrae Icardi? Bisogna prendere atto che il calcio è cambiato. Ai miei tempi andavo da solo a trattare l'ingaggio, senza mogli e senza procuratori".

Cosa aspettarsi dalla Fiorentina?

"La struttura base della Fiorentina è rimasta, così come anche i due gioielli offensivi Chiesa e Simeone. Mi dispiace molto che sia andato via Badelj, che secondo me è un grande giocatore e un professionista esemplare. Ora vedremo come si inseriranno gli acquisti di Corvino, che come di consueto conosce solo lui. Mi fa piacere che la squadra abbia degli stimoli per andare oltre le proprie possibilità: in partenza la Fiorentina è da 7°-10° posto, ma con la voglia giusta l'Europa League è possibile".

Chi può dare fastidio alla Juventus?

"Al momento ha poche concorrenti in Italia, ha un parco di giocatori di assoluta qualità. Credo che sarà un monologo della Juventus. Riconosco che l'Inter abbia fatto uno sforzo economico importante. Il Napoli sulla carta non è rinforzato e la Roma ha comprato giocatori validi ma non è all'altezza della Juventus".

Milan, ennesima rivoluzione: a cosa deve puntare?

"Il mercato rossonero è uno di quelli più centrati. I programmi della società prevedono l'ingresso in Champions o almeno in Europa League. Higuain è uno tra i primi 5-6 centravanti in Europa".