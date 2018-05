RMC SPORT - Birindelli: "In pochi meglio di Allegri. Mi piace Mancini"

Per commentare Juventus-Milan, la finale di Tim Cup che si giocherà domani sera, su RMC Sport è intervenuto l'ex difensore bianconero Alessandro Birindelli:

Come ti spieghi le due panchine consecutive di Benatia?

“Penso che la scelta sia stata fatta anche per valutare meglio la crescita Rugani. Non so la motivazione precisa, so che la Juventus ultimamente sta subendo un po’ troppo, anche se le cause sono attribuibili sicuramente anche al centrocampo”.

Su Rugani:

“Rugani è un professionista serio, si applica giorno dopo giorno, si vede che va alla ricerca di un qualcosa che non è nelle sue corde, come i passaggi filtranti alla Bonucci. Si sta sforzando a intraprendere quel ruolo al centro della difesa. A dir la verità, a me non convince al 100%. Non è ancora maturo per essere un leader”.

Cosa farà Allegri?

“C’è stima reciproca tra la società e Allegri. Bisogna chiedere al tecnico, dovrà farsi un esame di coscienza e capire se avrà ancora gli stimoli necessari per continuare nello stesso ambiente. Non vedo altri allenatori migliori di Allegri per la Juventus"

Un giudizio su Mancini prossimo ct azzurro?

“Mi piace tanto, è un personaggio carismatico, che in Italia ha fatto bene sia da calciatore che da allenatore. Ha un’esperienza internazionale importante e credo che abbia molta voglia di diventare il prossimo ct: la sua motivazione sarà fondamentale”.