RMC SPORT - Birindelli: "Iuliano-Ronaldo? Tutti possono sbagliare"

Alessandro Birindelli, ex difensore della Juventus, è intervenuto in diretta a 'Maracanà', trasmissione pomeridiana in onda su 'RMC Sport':

Dopo vent'anni l''arbitro Ceccarini ha parlato per la prima volta di quel contatto Iuliano-Ronaldo in area di rigore...

"Con Gigi Simoni, quando ci incontriamo, parliamo spesso di questo episodio. A distanza di tanti anni, in buona fede, ognuno rimane della propria opinione. Mi fa piacere che l'arbitro Ceccarini possa portare avanti le sue motivazioni, è la prima volta che lo fa pubblicamente e devo dire che ha fatto bene, il silenzio porta solo sospetti. Sbagliare è umano. In campo regnava la confusione, non si capiva cosa fosse successo, ho dovuto rivedere le immagini la sera per vedere tutto".