RMC SPORT - Birindelli: "Real Madrid? Juve favorita nel doppio confronto"

© foto di Federico De Luca

Alessandro Birindelli, ex difensore della Juventus, ha commentato a RMCSport il sorteggio di Champions League, che ha accoppiato i bianconeri di Allegri con il Real Madrid nei quarti di finale:

"Il Real Madrid è abituato a giocare queste partite. Sulla partita secca loro sono più pronti, la vivono meglio, ma nella doppia sfida la Juventus è favorita. Dovranno faticare moltissimo gli spagnoli per eliminare la formazione di Allegri, che in campo è sempre molto determinata. Inoltre Higuain e Dybala stanno tornando in forma, la loro condizione crescerà col tempo".

Su Benatia, che sarà squalificato per l'andata di Champions:

"Benatia è diventato un giocatore fondamentale per tutta la squadra. Lui è quel qualcosa in più che la Juventus quest'anno ha".