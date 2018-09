RMC SPORT - Bolchi: "Inter, non avrei dato il rigore. Bene i viola"

© foto di Federico De Luca

Bruno Bolchi, ex allenatore e giocatore nerazzurro, su RMC Sport ha analizzato Inter-Fiorentina, gara terminata 2-1: "La squadra di Spalletti deve essere felice per la vittoria, questi 3 punti non glieli toglierà nessuno: nel calcio conta vincere. Ma non vedo nel complesso una grande Inter, per lottare per il vertice manca ancora qualcosa. Ritengo l'Inter un gradino sotto il Napoli. Icardi? Va giudicato a fine anno, se avrà fatto 28 gol allora va bene".

Un giudizio sulla Fiorentina?

"Ho visto una grande Fiorentina, che deve rammaricarsi. Chiesa è al di sopra di tutti, ma non riesco a trovare un punto debole nella formazione viola. Avrebbe strameritato il pareggio ma se continuerà così farà un bel campionato".

Sull'arbitraggio:

"Sul calcio di rigore faccio un discorso generale, un difensore quando è al limite dell'area non deve mai allargare il braccio. Ma non avrei mai dato questo penalty".