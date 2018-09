RMC SPORT - Bollini: "Giovani, bisogna farli giocare con continuità"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

A RMC Sport, durante 'Maracanà', è tornato sul tema Nazionale il tecnico Alberto Bollini.

Sul problema giovani avanzato dal ct Mancini

"La qualità è andata migliorando, soprattutto nelle nostre Under, vedi la 19 e 17, quindi c’è una grande crescita del club Italia. Ci stiamo avvicinando con gli Under 19 al minutaggio delle altre nazionali nei club di categoria alta. Serve il coraggio dei tecnici nel credere in questi giovani. Pinamonti è stato un ibrido, ha giocato pochissimo con l’Inter e in Primavera non ha mai giocato e passano annate interlocutorie. Serve trovare una soluzione per farli giocare con continuità".

Sulla Juventus e la scelta di cedere Caldara per Bonucci

"Avranno ritenuto Bonucci più congruo al progetto Champions rispetto a Caldara. La qualità del campionato è troppo importante, si è parlato molto delle seconde squadre ma le tempistiche non hanno permesso di farle attuare. I tecnici e le strutture ci sono, si deve far giocare i giovani in campionati competitivi".

Sulla non convocazione in Nazionale di Politano

"E’ in grande crescita, sta maturando nel suo ruolo. Credo che Mancini sappia fare le sue valutazioni, lo ha detto che alcuni li conosce bene ma altri li vuole vedere da vicino".

Su Verratti

"Sarebbe cresciuto di più in Italia rispetto che in Francia? Qui c'è più tatticismo, l'importante è che il ragazzo cresca con applicazione e tronare ad essere continuo".