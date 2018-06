RMC SPORT - Bollini: "Klose capitano silenzioso della sua Lazio"

© foto di Federico Gaetano

L’ex tecnico della Lazio Primavera Alberto Bollini è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione “Maracanà”.

Klose amato da tanti tifosi.

Grandissimo professionista, grande cultura del lavoro, senso dello spogliatoio e attaccamento alla maglia. Si è subito inserito in una pizza particolare come la Lazio. Era un capitano silenzioso. A livello calcistico ho avuto l’onore di allenare un grande campione: dotato di una cilindrata muscolare incredibile, con una grande fiuto per la porta e per il gol.

Come faceva pesare Klose la sua esperienza nello spogliatoio?

Lo spogliatoio lo ammirava per l’umiltà della persona. Rispettava gli orari e si sentiva parte integrante del gruppo. Non era un grande chiacchierone, ma non serviva per essere il leader di quella Lazio. Era un esempio per i giovani: nel 2012/2013 io ero ancora nella Primavera. Alcuni giocatori rimasero a Roma ad allenarsi con noi, invece di giocare una partita di Europa League, inutile per la classifica del girone: io feci una partitella, Klose a fine match si fermò in campo per raccogliere tutti i palloni: i miei ragazzi erano increduli. Un grande gesto di umiltà e di semplicità.