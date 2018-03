RMC SPORT - Bonacini (pres. Carpi): "Primo obiettivo è la salvezza"

© foto di Federico De Luca

A RMC Sport è intervenuto il presidente del Carpi Stefano Bonacini per parlare, durante 'Maracanà', del periodo della squadra. "Abbiamo vissuto una prima fase di stagione complicata, qualche difficoltà anche perché abbiamo cambiato molto durante il mercato. Abbiamo rinnovato la squadra ma ora posso ritenermi soddisfatto di quanto raggiunto".

Sugli obiettivi stagionali e il tecnico

"Siamo partiti per salvarci, proprio per il fatto che abbiamo cambiato molto durante l'estate. Ad oggi pensiamo a raggiungere il prima possibile questo obiettivo, poi vedremo di partita in partita dove saremo. Calabro? E' arrivato trovandosi uno staff che non conosceva, puntiamo su di lui e i risultati stanno venendo fuori".

Nel prossimo turno la sfida al Palermo

"Sicuramente siamo in un buono stato di forma e cercheremo di rendergli la vita difficile".

Sulla chiusura del mercato anticipato

"Sono a favore, non si può tenere mercato aperto due mesi e poi magari si fa tutto nelle ultime giornate. Il campionato deve iniziare quando il mercato è chiuso. I giocatori nelle prime giornate di fatto non ce li hai se sono invischiati in qualche trattativa".