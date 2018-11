RMC SPORT - Bonato: "Sassuolo-De Zerbi, connubio giusto"

© foto di Federico De Luca

Nereo Bonato, ex direttore sportivo, ha parlato a RMC Sport Live Show di Sassuolo ma anche delle altre di Serie A.

Sul Sassuolo

"Ricordo Acerbi. Berardi, Zaza, Sansone, Pellegrini, Pavoletti. Tutti convocati nelle ultime partite della Nazionale e questo fa piacere. Si è sempre lavorato con gli italiani e questo dà soddisfazione".

Su De Zerbi

"Fin dall’inizio ha puntato sull’organizzazione di gioco e sposa i principi di lavoro del Sassuolo. Ci sono le condizioni per fare bene. Ha trovato l’ambiente giusto per puntare a top club e il Sassuolo l’uomo giusto per valorizzare i suoi uomini".

Su Marotta

"Nell’Inter c’era bisogno di uno come lui per completare l’organigramma. E’ la fortuna di tutti".

Su Monchi

"Ha avuto un’esperienza di tanti anni al Siviglia e ha fatto un lavoro straordinario. Ha portato la sua filosofia, lo scorso anno ha osservato e imparato, quest’anno ha messo in pratica il suo lavoro. Vedremo quali saranno i frutti. E poi sa porsi sempre nel modo giusto alla stampa".

Sul Milan

"La sentenza della Uefa dirà cosa fare. Giocando con due punte davanti servirebbe qualcosa, ma ora serve qualcosa in mezzo al campo a causa degli infortuni, così come in difesa".

Sulla Serie A e la classifica attuale

"La Juve parte da una posizione di vantaggio, soprattutto per l’organico. Poi ha avuto un calendario più morbido e ora dovrà fare diversi scontri diretti. L’Inter ora ha trovato una quadratura m non credo sia già pronta per essere l’alter-ego della Juve. Magari dalla prossima stagione".

Sull’Udinese

"Credo abbiano seguito per molto tempo Velazquez, ovvio che nelle prime giornate era stato positivo e poi sia venuta a mancare la squadra. Si è creata una sensazione di paura e questo ha fatto allarmare. Ora c’è un tecnico di qualità e che si gioca una grande chance. L’organico è buono, mi auguro che dimostrino presto il proprio valore".

Sulla Juve e la Champions

"Normale che l’obiettivo primario sia arrivare a vincere la Champions. Qualcosa potrebbe succedere in campionato ma il valore e la mentalità è superiore agli altri. Nonostante vincano negli anni, hanno sempre la voglia e la fame di vincere. La Champions condizionerà ma poco. E’ nettamente favorita per il campionato".